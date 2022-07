Company of Heroes 3 ha una data d'uscita, pre-order ufficialmente aperti

Dopo un certo silenzio, arrivano finalmente importanti novità per Company of Heroes 3, terzo episodio della serie strategica firmata Relic Entertainment e prodotto da SEGA. Le due compagnia hanno infatti confermato quando il nuovo Company of Heroes sarà disponibile per la vendita, e la data non è troppo lontana.

Il gioco sarà infatti disponibile a partire dal 17 novembre 2022 su PC. Il pre-order è già attivo sul sito ufficiale e mette a disposizione alcuni bonus per tutti coloro che lo prenoteranno. Company of Heroes 3 riceverà inoltre due distinte edizioni speciali: la Digital Premium Edition e la Premium Edition Retail. L'edizione speciale online metterà a disposizione il DLC Devil's Brigade, che contiene una nutrita quantità di oggetti cosmetici, mentre la versione fisica, oltre ad offrire lo stesso contenuto aggiuntivo, viene distribuita con una steelbook, un libro da collezione, una bussola e una medaglia al servizio.

Acquistando una qualunque delle edizioni Premium, inoltre, si avrà accesso alla prima espansione del titolo strategico, la cui uscita è prevista su Steam nel corso del 2023. Per l'occasione è stato anche diffuso un nuovo Diario degli Sviluppatori, con Relic Entertainment che assicura di ampliare considerevolmente l'offerta ludica del suo gioco nei mesi a venire con nuove campagne, sfide e contenuti.

Per ulteriori dettagli potete leggere il nostro provato di Company of Heroes 3 e scoprire le nostre sensazioni sul progetto. Un video precedentemente pubblicato mette infine in risalto design delle missioni e distruttibilità di Company of Heroes 3, che promette di essere molto più sofisticato rispetto ai predecessori.