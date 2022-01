Company of Heroes 3: design delle missioni e distruttibilità ambientale in nuovi video

L'interesse suscitato nei patiti di strategici con il video sulla Campagna d'Italia di Company of Heroes 3 spinge i ragazzi di Relic a riaffacciarsi in rete per mostrare nuovi filmati incentrati, questa volta, sul design delle missioni e sulla distruttibilità ambientale.

Il piatto forte dell'offerta multimediale confezionata dagli autori canadesi è ovviamente rappresentato dal focus sulle missioni della campagna principale, della Schermaglia e delle altre modalità accessibili nel loro prossimo RTS.

Nel filmato, gli esponenti di Relic affrontano tutti gli aspetti legati alla concretizzazione della loro visione di un titolo strategico autenticamente nextgen. L'epopea bellica da vivere in Italia e nei Paesi del Mediterraneo sarà infatti inscenata all'interno di mappe dinamiche e dalla struttura non lineare. La sintesi del nuovo approccio adottato da Relic si concretizza nella Vista Vera, il parametro che sfrutterà la tridimensionalità della mappa per influenzare la linea della visuale di ogni singola unità in base, introducendo la variabile della differenza di altezza tra le proprie unità e le guarnigioni nemiche.

Il lancio di Company of Heroes 3 è previsto indicativamente per la seconda metà del 2022. Nell'attesa di conoscere la data di uscita ufficiale di questa ambiziosa esclusiva PC, vi lasciamo ai due video di cui sopra e vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra prova del multiplayer di Company of Heroes 3.