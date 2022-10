Company of Heroes 3, il kolossal strategico si farà attendere: Relic annuncia il rinvio

Con una nota diramata da SEGA e Relic Entertainment, il publisher e gli sviluppatori di Company of Heroes 3 annunciano ufficialmente il rinvio del kolossal strategico originariamente previsto al lancio per metà novembre.

L'editore giapponese ci spiega che lo slittamento al 2023 dello strategico Company of Heroes 3 con protagonista l'Italia è stata una dolorosa scelta dettata dalla necessità di offrire "un po' di tempo in più a Relic per apportare una serie di miglioramenti di carattere generale e consentirgli di dedicarsi al bilanciamento e agli ultimi dettagli. In questo modo, vogliamo assicurarci che Company of Heroes 3, una volta pubblicato, sia in grado di soddisfare appieno le aspettative del pubblico, offrendo la più profonda esperienza tattica mai vista nella serie".

In ragione di questa scelta, e delle motivazioni addotte da SEGA e Relic, la nuova data di lancio di Company of Heroes 3 è fissata al 23 febbraio 2023 rigorosamente in esclusiva su PC. Nei mesi scorsi, gli sviluppatori canadesi hanno illustrato l'arte e l'autenticità di Company of Heroes 3 descrivendo il lavoro profuso nel rendere ancora più immersiva e autentica l'esperienza di gioco da offrire ai patiti della serie e agli amanti degli strategici ambientati nella Seconda Guerra Mondiale, grazie all'aiuto di storici esperti e con la visione di centinaia di ore di documentari sulle battaglie combattute in Italia e nei Paesi africani ed europei che si affacciano sul Mediterraneo.