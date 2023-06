Company of Heroes 3: memorie di guerra dalla campagna d'Italia

Dopo il debutto su PC, Company of Heroes 3 è sbarcato su PS5 e Xbox il 30 maggio, per permettere anche ai giocatori console di rivivere la Campagna d’Italia durante la Seconda Guerra Mondiale.

Per questo motivo, vista anche la collaborazione con SEGA, abbiamo pensato di andare oltre il videogioco e ripercorrere quanto accaduto sui campi di battaglia del passo di Mignano lungo la Winter Line.



A Caspoli, in provincia di Caserta, si trova il museo Historicus, una teca storica dove il passato viene tenuto in vita dai suoi gestori: Maria Cristina Verdone e Angelo Andreoli. Grazie alla loro disponibilità abbiamo avuto accesso a un’ampia raccolta di materiale bellico, con migliaia di pezzi rinvenuti in decine di anni di ricerche, e ascoltato storie di soldati, sia italiani che statunitensi, che hanno combattuto valorosamente per la liberazione dell’Italia, talvolta al prezzo della propria vita.



Inevitabilmente, i racconti che ci hanno toccato di più sono quelli dei nostri Bersaglieri, che per conquistare la quota 343 di Montelungo hanno lottato sotto la pioggia battente e la costante paura di essere raggiunti dai colpi dei cecchini. Ne è venuto fuori un breve documentario firmato da Carlos Milite, che speriamo possa trasmettervi parte di ciò che abbiamo provato in questo appuntamento con la nostra storia, che crediamo debba essere onorata e ricordata.