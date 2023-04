Company of Heroes 3 su PlayStation e Xbox: un video svela le novità della versione console

Manca un mese al lancio delle versioni console di Company of Heroes 3, e così i ragazzi di Relic Entertainment colgono l'occasione offertagli dall'ultimo filmato promozionale per mostrarci le novità della riedizione dello strategico ad ambientazione bellica in arrivo su PS5 e Xbox Series X|S.

Il porting console di CoH vanterà tutti i contenuti della versione PC, più tutta una serie di migliorie e ottimizzazioni legate alla fruizione dell'interfaccia, all'HUD, allo schema dei comandi e all'accessibilità. Grazie a questi interventi, i patiti del genere potranno impartire ordini alle proprie truppe digitali in maniera molto più semplice e intuitiva, merito anche dell'introduzione di un menù radiale per la selezione rapida degli ordini più ricorrenti.

Il nuovo filmato datoci in pasto da Relic ricorda poi gli aspetti più dirimenti del gameplay di Company of Heroes 3 già apprezzati su PC, come il sistema di Pausa Tattica e la Vista Vera, il parametro ingame che influenza la linea di visuale delle unità in relazione alla differenza di altezza con le guarnigioni nemiche. Non mancano infine i riferimenti alla presenza della doppia Campagna principale, delle quattro fazioni e della cooperativa multiplayer.

Le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S di Company of Heroes 3 saranno disponibili a partire dal 30 maggio. In attesa di sperimentare le novità ludiche e contenutistiche di questo porting, vi lasciamo alla nostra recensione di Company of Heroes 3, la Seconda Guerra Mondiale in Italia.