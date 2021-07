Company of Heroes 3: la grande profondità della Dynamic Campaign Map mostrata in video

Per gli amanti degli strategici è stata una bella sorpresa quando SEGA ha annunciato Company of Heroes 3, il nuovo episodio della serie ambientato, tra i vari scenari, anche in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale.

Lo sviluppatore Relic Entertainment ci fornisce ora ulteriori approfondimento sul suo RTS previsto in esclusiva PC nella seconda metà del 2022. Il nuovo trailer si concentra sulle inedite meccaniche della Dynamic Campaign Map, che rivestirà un ruolo centrale all'interno del gioco. I giocatori avranno un controllo totale su ciò che accade sulla mappa in cielo, a terra e in mare, gestendo le truppe rinforzando i loro schieramenti in modo così da prepararle alla riconquista dell'Italia. Le scelte che verranno effettuate dai giocatori avranno effetti sul lungo termine ed influenzeranno non solo l'andamento della battaglia in corso, ma anche di tutta la guerra.

A rendere il tutto ancora più profondo e dinamico ci pensa la nuova Full Tactical Pause, già analizzata nella nostra anteprima di Company of Heroes 3, che consentirà agli utenti di poter gestire la propria offensiva e le strategie difensive nei minimi dettagli per farsi trovare pronti ad ogni combattimento, senza la pressione di dover studiare ogni mossa in tempo reale. Ricordiamo infine che Company of Heroes 3 è realizzato con l'Essence Engine 5, ultima versione del motore grafico di Relic studiato appositamente per dare il suo massimo con i giochi strategici.