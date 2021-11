Company of Heroes 3: al via la prova gratuita dello strategico, ecco come partecipare

Mentre per il gioco completo i fan dovranno aspettare probabilmente fino all'anno prossimo, Relic Entertainment e SEGA si preparano a regalarci un altro piccolo assaggio di Company of Heroes 3 che da domani potrà essere giocato gratuitamente.

Dopo aver celebrato l'uscita di Age of Empires 4, il team di Relic Entertainment è ora concentrato sulla prossima grande produzione strategica in lavorazione presso lo studio. Dopo averci mostrato gli scenari del Mediterraneo che faranno da teatro a Company of Heroes 3, gli sviluppatori hanno programmato una lunga sessione di prova che a partire da domani 30 novembre e fino al prossimo 6 dicembre consentirà ai giocatori di provare la modalità schermaglia del single player è le partite multiplayer. In questa fase di pre-alpha del multiplayer saranno disponibile quattro mappe dello scenario italiano e due fazioni, quella statunitense e la Wehrmacht: le truppe americane potranno contare sull'USF Airborne che consentiranno il lancio di paracadutisti e cannoni sul campo mentre sul fronte tedesco la Luftwaffe darà del filo da torcere agli avversari.

La demo è già disponibile al pre-download su Steam e sarà accessibile a partire dalle ore 18:00 di domani, previa registrazione al programma "CoH-develpment" di Relic Entertainment. Nel frattempo potete trovare la nostra anteprima di Company of Heroes 3 sulle pagine di Everyeye.