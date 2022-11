Company of Heroes 3 anche su PS5 e Xbox Series X/S? Compare il rating in Taiwan

Inizialmente atteso per il 2022, Relic Entertainment ha rinviato Company of Heroes 3 al 2023, con gli appassionati di strategici che dovranno quindi attendere ancora diverso tempo prima di godersi il nuovo episodio della serie. Il gioco è attualmente confermato per PC, ma potrebbe non essere l'unica versione in arrivo.

Sembra infatti che Company of Heroes 3 sia previsto in arrivo anche su console, precisamente su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. La conferma arriva dalla rating board taiwanese, che ha valutato le due edizioni aggiuntive per lo strategico in questi giorni, sebbene per il momento non ci siano conferme ufficiali da parte degli autori: né il publisher SEGA né tantomento Relic hanno infatti annunciato lo sviluppo delle versioni console del gioco, che per adesso resta in uscita su PC il prossimo 23 febbraio.

Non è in ogni caso da escludere che un annuncio ufficiale del debutto anche su PS5 e Xbox Series X/S possa arrivare a stretto giro: oltre alla conferma sull'esistenza delle versioni per le piattaforme Sony e Microsoft, resterebbe inoltre da capire se l'opera arriverebbe in contemporanea su tutti i sistemi, o se invece le edizioni console sono previste per un periodo successivo all'esordio su PC.

In attesa di maggiori chiarimenti, potete intanto leggere la nostra anteprima di Company of Heroes 3, basata sulla prova del comparto multigiocatore del promettente strategico in tempo reale.