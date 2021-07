Company of Heroes 3 è realtà! La guerra infuria in Italia nel video del kolossal RTS

Come preannunciato dal countdown lanciato di recente da Relic Entertainment, gli sviluppatori canadesi e SEGA sciolgono ogni riserva e annunciano ufficialmente Company of Heroes 3, il prossimo capitolo dell'iconica serie RTS ambientata nella Seconda Guerra Mondiale.

Il titolo, esattamente come i suoi illustri predecessori, promette di ridefinire i canoni delle esperienze RTS belliche grazie a quello che viene definito dagli stessi ragazzi di Relic come "un puro concentrato di azione, tattica e strategia". Le battaglie da combattere nel Mediterraneo digitale di Company of Heroes 3 verranno ricreate con l'ausilio dell'Essence Engine, il nuovo motore grafico ideato da Relic per concretizzare la propria visione di un titolo estremamente stratificato e profondo.

Il sistema di gioco elaborato dagli autori nordamericani prevede il ritorno delle meccaniche di gameplay classiche, ma con l'aggiunta di funzionalità completamente nuove che ci permetteranno di sperimentare delle strategie di assalto della fanteria ancora più immersive. Dai passi di montagna dell'Italia alle coste e ai deserti del Nordafrica, il sistema di gioco di Company of Heroes 3 vanta anche una "tridimensionalità" unica che spronerà gli utenti a sfruttare l'altezza per godere di una visuale migliore del campo di battaglia e guadagnare un vantaggio strategico.

Tale approccio troverà la sua sintesi nella Vista Vera, il nuovo parametro ingame che influenzerà la linea della visuale delle unità in base alla differenza d'altezza con le guarnigioni nemiche. Il titolo proporrà la più grande campagna per giocatore singolo della storia del franchise e, sempre a detta di Relic, un gameplay in stile "sandbox" che consentirà ai fan di tarare l'esperienza in base ai propri gusti ed esigenze. Non mancherà poi una modalità multiplayer con accesso a tutte le fazioni, le unità e i mezzi della campagna maggiore, con ampie possibilità di customizzazione e l'accesso a nuove squadre di élite come la Special Service Force americana-canadese, i Gurkha del Commonwealth.

La commercializzazione di Company of Heroes 3 è prevista in esclusiva su PC nella seconda metà del 2022: in attesa di ricevere maggiori dettagli sui contenuti, vi lasciamo in compagnia del video di presentazione e delle scene di gameplay.