Company of Heroes 3 sbarca su console: le versioni PS5 e Xbox Series X|S hanno una data

Dopo aver mostrato in video le versioni console di Company of Heroes 3 nel corso degli ultimi Game Awards, per Relic Entertainment e SEGA è giunto il momento di annunciare la data di lancio ufficiale dello strategico ad ambientazione bellica su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Il porting console di Company of Heroes 3 promette di offrire la medesima esperienza di gioco restituita dalla versione PC di questo apprezzato RTS, oltre agli immancabili interventi di ottimizzazione che interesseranno l'interfaccia, l'HUD e lo schema dei comandi per gli ordini da impartire alle truppe digitali schierate sul campo di battaglia.

In questa sua nuova iterazione, CoH 3 ci calerà ancora una volta nelle battaglie più cruente che hanno interessato i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Come su PC, anche su console il motore grafico proprietario di Relic (l'Essence Engine) ambisce a ricreare in maniera fedele i teatri di battaglia proponendoci un gameplay reso più immersivo dal sistema di Vista Vera, un parametro che influenza la linea di visuale delle unità in base alla differenza di altezza con tra le proprie truppe e le guarnigioni nemiche.

Le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S di Company of Heroes 3 saranno disponibili a partire dal 30 maggio. In attesa di ulteriori dettagli da Relic sulle funzionalità grafiche e ludiche del porting console del loro strategico in tempo reale, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Company of Heroes 3.