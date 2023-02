Company of Heroes 3 soddisfa la critica: uno sguardo alle votazioni Metacritic

In attesa del futuro debutto della versione PS5 e Xbox Series X|S di Company of Heroes III, lo strategico edito da SEGA ha realizzato il proprio ritorno sull'ecosistema PC.

Con il suo terzo capitolo, la serie strategica porta gli appassionati del genere alla scoperta della storia della nostra penisola. Ambientata come da tradizione nel corso della Seconda Guerra Mondiale, questa volta la saga di Relic Entertainment si concentra infatti sulla campagna d'Italia. Quest'ultima vede i giocatori al comando delle truppe Alleate, impegnate nella liberazione del Paese dall'occupazione nazista e dal regime fascista. Parallelamente, Company of Heroes III offre anche la possibilità di cimentarsi con la gestione delle truppe tedesche, impegnate nella campagna d'Africa sotto la guida dello spietato Rommel.



Ma quale è stata l'accoglienza riservata dalla critica all'esordio di Company of Heroes III? Al momento, il titolo vanta un Metascore di 82/100, generato dalla pubblicazione su Metacritic di 38 recensioni. Circa la metà di queste premia il titolo con votazioni pari o superiori a un 85/100, con un'ampia selezione di 90/100. Ben dodici testate hanno invece preferito attestarsi su di un pieno 80/100. Uno sparuto numero di recensori ha infine assegnato alla produzione votazioni inferiori al 75/100, con il giudizio più basso rappresentato da un unico 60/100.



Per tutti i dettagli sullo strategico, potete ovviamente fare affidamento sulla recensione di Company of Heroes III disponibile sulle pagine di Everyeye.