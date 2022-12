Company of Heroes 3, è ufficiale: lo strategico arriva anche su PS5 e Xbox Series X/S

A margine dei The Game Awards 2022, Relic Entertainment conferma le anticipazioni sul porting console di Company of Heroes 3 annunciando ufficialmente le versioni PS5 e Xbox Series X/S dell'attesissimo strategico in tempo reale.

Il titolo, lo ricordiamo, ricostruirà le battaglie più cruente che hanno interessato i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Per concretizzare questa loro visione creativa, i ragazzi di Relic sfrutteranno il nuovo motore grafico Essence Engine per dare vita a un'esperienza visiva, ludica e narrativa quantomai immersiva e profonda.

Il Mediterraneo digitale che farà da sfondo alle sfide da affrontare nella Campagna principale di Company of Heroes 3 e nelle modalità multiplayer come l'immancabile Schermaglia spazieranno dai passi di montagna dell'Italia alle coste e ai deserti del Nordafrica. L'essence Engine si premurerà di ricreare ambientazioni con una 'tridimensionalità' unica, un aspetto che si rifletterà nelle meccaniche di gameplay descritte da Relic con il sistema di Vista Vera: il nuovo parametro ingame, integrato nell'esperienza sandbox tipica della serie, influenzerà la linea di visuale delle unità in base alla differenza d'altezza con le guarnigioni nemiche.

Company of Heroes 3 Console Edition sarà disponibile nel corso del 2023 su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Quanto alla versione PC, ricordiamo che la versione principale dell'RTS di Relic e SEGA è atteso al lancio per il 23 febbraio 2023. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra anteprima di Company of Heroes 3 con la Seconda Guerra Mondiale in Italia.