Company of Heroes 3: il primo video diario è un elogio alla community

Nel primo video diario di Company of Heroes 3 confezionato da Relic Entertainment, la software house canadese tesse le lodi della community e spiega quanto sia importante il coinvolgimento dei fan nello sviluppo del kolossal RTS.

L'approccio scelto da Relic per dare forma al progetto di Company of Heroes 3, infatti, si basa sulla stretta collaborazione del team di sviluppo con tutti gli appassionati che, tramite i social o i moduli appositamente aperti sul forum e sul sito ufficiale del gioco, condividono i propri pareri sulle modifiche e sulle aggiunte da apportare al titolo.

Stando a quanto precisato dai rappresentanti della sussidiaria di SEGA, lo sviluppo del nuovo Company of Heroes starebbe procedendo in maniera spedita proprio grazie al prezioso contributo offerto dalla community.

Il legame indissolubile con gli appassionati viene ulteriormente cementato dalla possibilità, per chi desidera contribuire attivamente allo sviluppo del titolo, di partecipare a contest e sondaggi: i fan più attivi potranno persino accedere a versioni preliminari dello strategico o ricevere inviti per eventi speciali o incontri con il team di Relic.

Nei prossimi video diari, la software house di Vancouver fornirà ulteriori dettagli sulle novità di gameplay e sui contenuti più importanti del loro RTS ambientato in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, come la Storia Dinamica simile a The Witcher. Nel frattempo, vi lasciamo al filmato di cui sopra e vi ricordiamo che Company of Heroes 3 è previsto al lancio nel 2022 in esclusiva su PC.