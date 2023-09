Company of Heroes Collection, gli eroi sbarcheranno su Nintendo Switch ad ottobre

Dopo la recente comunicazione di SEGA e Feral Interactive, i fan di Company of Heroes potranno festeggiare quella che sarà una graditissima uscita per i possessori della console ibrida della Grande N: Company of Heroes Collection è pronto ad arrivare su Nintendo Switch nel mese di ottobre, sbarcando in grande stile su nuovi lidi videoludici.

Stando a quanto dichiarato dalle software house, la Collection di Company of Heroes conterrà al suo interno anche le relative espansioni, così da incrementare la longevità ed il divertimento dell'esperienza che gli utenti potranno rivivere sull'hardware ibrido di Nintendo. Tra combattimenti strategici in tempo reale e un'azione frenetica che vi terrà incollati allo schermo, Company of Heroes Collection si presenterà con un'interfaccia ridisegnata e ottimizzata per Switch.

Pronti a sbarcare in Normandia e a rigiocare anche le espansioni Opposing Fronts e Tales of Valor, per un totale di quarantuno missioni? Company of Heroes Collection uscirà su Nintendo eShop il 12 ottobre 2023 e sarà venduto al costo di 29,99 dollari (probabilmente, 29,99 euro al cambio valuta). Con il successo della Seconda guerra mondiale in Italia con Company of Heroes 3, la serie ha riscosso un grande interesse dalla community videogiocatrice, evidenziato dal desiderio di SEGA e Feral Interactive a riportare un grande classico anche su Switch.