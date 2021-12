Quali sono le competizioni esport più seguite del 2021? Trionfa League of Legends

Il 2021 è stato un grande anno per gli esport: con l’alleggerimento temporaneo del peso della pandemia globale sono ripresi persino i tornei LAN, mentre il pubblico da casa è cresciuto a dismisura. Ma quali sono le competizioni più viste al mondo? I dati non vi sorprenderanno, dato che a trionfare è League of Legends.

Nella classifica stilata da Esports Charts, elencata per ore totali di presenza del pubblico, troviamo al primo posto la massima competizione di Riot Games, i League of Legends Worlds 2021 vinti dagli EDward Gaming. L’evento esport più seguito dell’anno conta su oltre 174,8 milioni di ore guardate, non altro che il massimo storico per il principale evento sulla Landa degli Evocatori. Importante influenza ha avuto il ritorno dei T1 e di Faker, non qualificatisi ai Worlds 2020.

Al secondo posto segue l’acerrimo rivale DOTA 2 con il The International 10, torneo chiave del MOBA di casa Valve: anche in questo caso si registra un record storico per il videogioco, dato che in totale sono state registrate 107,2 milioni di ore di visualizzazione, con un aumento del 21% rispetto al TI9.

Al terzo posto si colloca invece la lega MPL Indonesia di Mobile Legends, segno del successo del gaming competitivo su smartphone. Il MOBA mobile ha accumulato 76,9 milioni di ore guardate in 172 ore di trasmissione effettive, record attuale nel settore.

Nel resto della classifica si nota poi il successo di League Of Legends con i campionati coreani LCK Spring 2021 e Summer 2021, rispettivamente quinto e ottavo; il Mid Season Invitational, invece, si colloca al settimo posto con 86 ore di trasmissione ma ben 61,18 milioni di ore guardate, un rapporto davvero impressionante per tale competizione.

Mentre otto tornei su dieci appartengano al genere MOBA, i due restanti sono competizioni FPS: al quarto posto si colloca la PGL Major Stockholm 2021 di Counter Strike: Global Offensive con 71,2 milioni di ore guardate su 120 ore di trasmissione, altro record per lo sparatutto Valve. Al decimo posto, infine, si colloca Valorant con i Valorant Champions 2021 e 46 milioni di ore guardate.

Osservando il grafico per picco di spettatori, però, la Free Fire World Series 2021 Singapore è stata la competizione più vista al mondo con ben 5.4 milioni di spettatori contemporaneamente, record assoluto per l’intera scena esport. Segue la finale dei Worlds 2021 di League of Legends con poco più di 4 milioni di spettatori e, al terzo posto, il primo round delle finali del campionato globale di PUBG Mobile, altro battle royale che ha registrato un picco di 3,8 milioni di spettatori.