Compilation: Assassin's Creed Origins + Assassin's Creed Odyssey in super offerta

Ottima offerta su Amazon per recuperare due degli ultimi capitoli di Assassin's Creed usciti per la passata generazione: il cofanetto che include Assassin's Creed Origins e Assassin's Creed Odyssey è infatti in offerta a soli 19,98 euro per PS4, il prezzo più basso di sempre.

L'offerta è veramente interessante considerando la quantità di ore che entrambi i titoli vi terranno impegnati, se finora non avete ancora avuto l'occasione di giocarli non esitate, recuperateli senza pensarci troppo. I giochi sono entrambi funzionanti anche su PlayStation 5 che, grazie alla funzione "retrocompatibilità", ci permette di giocare con il 99% della libreria completa nata su PlayStation 4.

Clicca qui per acquistare la Compilation che include Assassin's Creed Origins e Assassin's Creed Odyssey



L'articolo è venduto da Amazon, quindi con garanzia totale per qualsiasi tipo di problema. La disponibilità è immediata, se siete abbonati ad Amazon Prime, acquistando oggi riceverete la raccolta domani.

Se siete interessati ad acquistare l'ultimo capitolo, Assassins Creed Valhalla, è in offerta in questo momento al prezzo più basso di sempre, ve ne abbiamo parlato in questo articolo. Vi segnaliamo inoltre che è possibile risparmiare altri 5 euro acquistando il gioco e selezionando come metodo di spedizione un punto di ritiro, clicca qui per verificare se la promozione è attivabile dal tuo account.