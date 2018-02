Compile Heart: lo studio di Hyperdimension Neptunia annuncerà un nuovo gioco fra 3 giorni?

Dopo aver presentato Hyperdimension Neptunia Re Birth 1+ per PlayStation 4,ha pubblicato un misterioso countdown sul proprio sito ufficiale: lo sviluppatore giapponese annuncerà un nuovo gioco fra tre giorni?

Visitando il sito ufficiale di Compile Heart si può notare la presenza di un countdown attualmente fissato sul numero "3": forse la software house si sta preparando a fare un nuovo annuncio fra tre giorni, in vista del 22 febbraio? E in tal caso, potrebbe forse trattarsi di un nuovo capitolo di Hyperdimension Neptunia o di altre saghe come Fairy Fencer?

Ovviamente rimane aperta la possibilità che Compile Heart voglia concentrarsi sulla realizzazione di una nuova IP. Per saperne di più, dunque, non rimane che attendere lo scadere del countwodn fissato per il 22 febbraio.