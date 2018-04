Completare God of War per PS4 al 100% potrebbe richiedere oltre 40 ore

Cory Barlog , Game Director di, è stato ospite speciale dello show Kinda Funny Games e in questa occasione è tornato a parlare della longevità del gioco, riferendosi in particolar modo al tempo necessario per completare l'avventura al 100%.

Secondo quanto riportato da Barlog, un membro del team di sviluppo ha impiegato 43 ore per completare il gioco al 100%: "Uno dei designer del team ha impiegato circa 43 ore per raggiungere il 100%, ha portato a termine qualsiasi cosa che sia possibile fare nel gioco ma lui conosceva ogni aspetto dell'avventura, un giocatore di media abilità potrebbe impiegare lo stesso tempo o persino qualche ora in più. Lui ha lavorato principalmente sui contenuti dell'esplorazione e quindi non ha visto molto della campagna, la storia era praticamente inedita per lui ma è un dato interessante sulla longevità del gioco."

Per completare il gioco senza dare la caccia a tutti i collezionabili, Cory Barlog ha stimato tempistiche comprese tra le 25 e le 35 ore. Ricordiamo che God of War sarà disponibile nei negozi dal 20 aprile in esclusiva su PS4 e PS4 Pro, nelle scorse ore Sony ha pubblicato un video incentrato sui Troll e sulle fasi esplorative della nuova avventura di Kratos.