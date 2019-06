Per completare la storia di Borderlands 3 ci vorranno circa 35 ore

Borderlands 3 sarà un gioco considerevolmente pià grande dei suoi predecessori, dato che, come dichiarato da Gearbox, il mondo di gioco, che comprenderà diversi pianeti da esplorare, è più grande di quanto abbiamo mai visto nella saga.

Questo si rifletterà ovviamente anche nella longevità del gioco, e sembra proprio che i giocatori potranno restarne soddisfatti: per completare Borderlands 3 ci vorranno circa 35 ore, per finire la campagna principale e qualche missione secondaria. Dunque, presumibilmente, per vedere il gioco completo al 100% ci vorrà decisamente più tempo.

Ma il creative director Paul Sage ci ha tenuto a far sapere che non sarà più grande giusto per il gusto di poterlo fare, ma perché Gearbox ha migliorato ogni aspetto del gioco, cercando di restare fedele ad esso: "Vogliamo essere fedeli al franchise, e sì, ovviamente vogliamo anche avere cose nuove e diverse. Ma non devono per forza essere grandi e ingombranti. Non abbiamo pensato "Grande, aggiungiamo il deltaplano al gioco!", non abbiamo fatto niente del genere" ha detto Sage.

Dunque novità ci saranno, anche grandi, ma resterà il gradevole sapore di Borderlands, piuttosto che la ricerca di qualcosa che stupisca il giocatore, ma che finisca per non amalgamarsi bene con la formula del gioco.

