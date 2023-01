Completare Zelda Breath Of The Wild 50 volte in un giorno? Uno speedrunner c'è riuscito

Mentre The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom si è aggiudicato da poco il podio della classifica sui videogiochi più attesi in Giappone, uno streamer conosciuto con il nome di Player5 ha portato a termine un'assurda impresa di speedrunning.

Come da titolo, lo streamer è riuscito a completare Zelda Breath Of The Wild per 50 volte in un solo giorno, e senza nemmeno pause per riposarsi. L'intera sessione è stata documentata all'interno di una live, pubblicata sul suo canale, in cui Player5 ha dato prova delle sue abilità da videogiocatore concatenando le sue speedrun a un ritmo forsennato, con una media di circa 25 minuti per ogni singolo tentativo. Ma la parte più incredibile della sua impresa è forse la calma quasi ultraterrena con cui lo streamer ha portato a termine questa folle impresa.

Nel frattempo, gli ultimi report diffusi ultimamente suggeriscono che il nuovo capitolo del franchise dedicato a Link potrebbe esser effettivamente l'ultimo blockbuster prima della fine del ciclo vitale di Nintendo Switch. Ne sono convinti i giornalisti videoludici Andy Robison e Chris Dring, secondo cui la grande N potrebbe finalmente alzario il sipario sulla sua prossima console nel periodo primaverile, dopo il lancio di Tears Of The Kingdom.