Qualcuno ha completato Elden Ring senza mai camminare: assurdo, ma vero!

Elden Ring e gli altri souls sono molto difficili. Tutti abbiamo quell'amico che ha gettato la spugna alla prima difficoltà oppure che, nonostante i ripetuti tentativi, non riesce a battere un boss. Eppure, c'è chi si diverte a renderli ancora più ardui preponendosi delle sfide che a volte hanno dell'assurdo.

Un esempio ce l'ha servito su un piatto d'argento lo youtuber Ymfah, che deciso di giocare ad Elden Ring senza camminare. Avete letto bene: si è addentrato nell'Interregno e ha affrontato i pericoli che lo popolano, con successo, senza mai muovere la levetta di sinistra. Se non riuscite ad immaginare come sia possibile una cosa del genere, allora dovete assolutamente dare un'occhiata al video resoconto della sua impresa, che abbiamo allegato in cima a questa notizia per vostra comodità.

Per tutta la durata dell'avventura il personaggio creato da Ymfah non ha compiuto neppure un passo, quantomeno non in maniera convenzionale. Per spostarsi si è limitato a puntare la telecamera affidandosi ad abilità accessorie, sue e di Torrente, che gli hanno prevedibilmente creato un bel po' di problemi. Il nostro eroe si è più volte bloccato negli elementi delle ambientazioni, è stato ripetutamente sorpreso dai nemici senza poter fare molto per allontanarsi da loro e sovente è finito in un vicolo cieco, eppure alla fine ce l'ha fatta, riuscendo persino a sconfiggere il boss finale.

Potete provarci anche voi se avete il coraggio. Dopotutto in qualche modo dovete pur ammazzarlo il tempo in vista dell'uscita di Shadow of the Endtree, la prima espansione di Elden Ring. La data d'uscita è attualmente ignota e appare piuttosto lontana, dunque avete tutto il tempo per provare, provare e provare... Buona fortuna!