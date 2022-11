Il compositore di Doom Eternal contro id Software: accuse di crunch e disorganizzazione

Uno degli aspetti più apprezzati del celebre Doom Eternal è indubbiamente la sua colonna sonora: musiche rock dall'alto tasso di adrenalina e spettacolarità rendono ancora più coinvolgenti gli stermini di demoni messi in atto dal Doomguy nel corso dell'avventura.

A realizzare l'accompagnamento musicale del gioco firmato id Software è stato Mick Gordon, celebre compositore molto elogiato per il suo lavoro con Doom del 2016 e con la serie reboot di Wolfenstein firmata MachineGames, che con Doom Eternal ha spinto ancora più in alto l'asticella qualitativa. Eppure non tutto è stato rose e fiori, al contrario Gordon punta ora il dito contro id Software accusando la compagnia non solo di averlo sottoposto a crunch, ma anche di disorganizzazione interna.

Secondo quanto rivelato dall'autore, quando ha cominciato a lavorare su Doom Eternal, gli sviluppatori gli hanno dato come obiettivo la composizione delle musiche per due livelli ogni mese, un impegno descritto come "impegnativo, ma non impossibile". La situazione è tuttavia peggiorata velocemente, dato che Gordon si è ritrovato a dover mettere in piedi colonne sonore per livelli ancora non sviluppati che lo hanno spinto a chiedere a id Software una modifica alla sua schedule, tuttavia respinta.

Ben presto il musicista si è ritrovato in una condizione di crunch, ritrovandosi a lavorare numerose notti già due mesi dopo l'avvio del suo impegno, sacrificando in gran parte le musiche delle fasi esplorative del gioco a causa della disorganizzazione della software house. In aggiunta, l'autore ha passato 11 mesi senza essere pagato, oltre ad altri inconvenienti legati alla OST che doveva essere inclusa all'interno della Collector's Edition del gioco.

Gordon rivela infatti di non aver originariamente firmato per l'inclusione del suo lavoro come bonus della Collector's Edition, motivo per cui ha dovuto rinegoziare gli accordi con Bethesda, produttore del gioco. Da questo momento il compositore si è ritrovato a lavorare anche fino a 20 ore al giorno, "dormendo in studio lontano da casa, campando di cibo scaldato al microonde e passando lunghi periodi lontano dalla mia famiglia".

Una volta consegnato il lavoro svolto alla scadenza richiesta, Gordon ha fatto notare a Bethesda come ci fossero alcuni problemi tecnici minori che però avrebbero chiesto alcune ore di lavoro aggiuntivo per essere sistemati; gli è stato però risposto che avrebbero pubblicato il materiale a disposizione in quel momento, comprensivo di track non ufficiali per le quali Gordon non è stato pagato.

Nonostante la delicata situazione, le musiche di Mick Gordon sono state molto apprezzate da critica e pubblico, ed anche nella nostra recensione di Doom Eternal abbiamo fortemente elogiato il lavoro sonoro alla base dell'opera. Resta in ogni caso da vedere e Bethesda e id Software vorranno fornire la loro versione su quanto sollevato dal compositore, dando così il loro punto di vista sulla vicenda.