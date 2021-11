Compra COD Vanguard da GameStop e prenota Horizon Forbidden West a prezzo scontato

Nuova promo di GameStop: a partire dal 5 novembre sarà possibile ottenere uno sconto sul preordine di Horizon Forbidden West per PlayStation 4 e PlayStation 5. Come? Semplicemente acquistando una copia di Call of Duty Vanguard.

Comprando Call of Duty Vanguard per PS4 o PS5 ed effettuando contestualmente il preordine di Horizon Forbidden West otterrete uno sconto sul gioco di Guerrilla Games: pagherete così 49.98 euro la versione PlayStation 4 e 59.98 la versione PlayStation 5, invece di 70.98 e 80.98 euro rispettivamente.



Il nuovo COD è protagonista anche di una promo PlayStation che vi permetterà fino al 17 novembre di acquistare il pacchetto Cuffie Pulse 3D Wireless di Sony, Call of Duty Vanguard per PS5 e tre mesi di abbonamento PlayStation Plus a 159.98 euro invece di 205,98 euro.



Si tratta di una bella occasione di risparmio per chiunque sia interessato all'acquisto di Call of Duty Vanguard, disponibile dal novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Per scoprire tutte le altre offerte e promozioni attive vi ricordiamo di consultare il nuovo volantone GameStop di novembre con sconti su console, videogiochi, preordini, accessori, gadget e merchandising come i ricercatissimi Funko Pop!, senza dimenticare i giochi di carte collezionabili (tra cui Pokemon, Yu-Gi-Oh) ed i board game in offerta.