Compra il Controller Nacon Asimmetrico e ottieni Rainbow Six Siege gratis da GameStop

In occasione delle festività di Natale GameStop ha lanciato anche un'offerta dedicata a tutti i possessori di console PlayStation che amano gli sparatutto multigiocatore competitivi.

Fino al 24 dicembre, tutti coloro che acquisteranno un Controller Wireless Nacon Asimmetrico per PS4 al prezzo di 59,98 euro, riceveranno in regalo una copia per PlayStation 4 di Rainbow Six Siege (include l'aggiornamento gratis per PS5). Se siete interessati, potete approfittare della promo a tempo limitato dirigendovi a questo indirizzo, dove potete costruire il bundle aggiungendo singolarmente i due prodotti.

Per chi non lo sapesse, il Controller Wireless Nacon Asimmetrico per PS4 è caratterizzato da una disposizione asimmetrica delle levette e da un'ergonomia appositamente studiata per offrire ai gamer un'esperienza alternativa su PlayStation 4. Dispone di una batteria ricaricabile, di un dongle USB per la connettività Bluetooth (collegamento ininterrotto fino a 7 metri di distanza dal sistema), funzionalità audio e chat tramite l'ingresso jack per cuffie, un touch pad completamente funzionale e un tasto di controllo del livello della batteria posizionato sul retro del controller, che permette di verificarne rapidamente il livello senza dover interrompere l'azione di gioco.

