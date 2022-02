Compra Elden Ring entro il 4 marzo: 10 euro di sconto sulle pellicole da GameStop

Nel giorno del lancio di Elden Ring, GameStop lancia una nuova promo dedicata al gioco FromSoftware e valida per chiunque acquisti o ritiri il gioco entro una settimana dall'uscita, ovvero entro il prossimo 4 marzo 2022.

GameStop offre 10 euro di sconto sull'acquisto di una pellicola per smartphone a tutti coloro che acquistano o ritirano Elden Ring entro la data indicata: "Promozione valida solo in negozio dal 25 febbraio al 4 marzo salvo anticipazioni o proroghe e riservata ai possessori di GS+. Promozione non valida sulle promo Scudo, Bomba, Full e Styleskins.. Lo sconto verrà applicato nella seguente forma: 5€ di sconto sul gioco e 5€ di sconto sulla pellicola."

L'offerta è valida solamente per l'acquisto congiunto dei due prodotti nello stesso punto vendita, promozione attiva solamente negli store con spazi espositivi targati SBS e Mobile Outfitters. Elden Ring è in vendita nei negozi GameStop e online sul sito in versione Launch Edition e Collector's Edition per tutte le piattaforme, nel momento in cui scriviamo il gioco è ancora disponibile in entrambe le edizioni.

Per limitazioni e restrizioni vi invitiamo a chiedere informazioni al personale dei punti vendita, a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione sulle varie promozioni e le offerte attive.