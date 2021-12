Compra una Gift Card PlayStation da GameStop, in regalo la spilla esclusiva

Nuova promozione GameStop per Natale: compra una Gift Card PlayStation Store da 50 euro e ricevi in regalo una spilla con il logo PlayStation, un pensiero gradito che vi distinguerà dagli altri gamer della community PlayStation.

Acquista una Gift Card PlayStation Store da 50€ e ricevi il Gift Box con una spilla PlayStation. Solo in Negozio fino ad esaurimento scorte.

La promozione è valida solamente nei negozi GameStop sparsi per l'Italia e non sul sito, dunque acquistando la Gift Card online non riceverete la spilla, il bonus è ottenibile solo recandovi in store e acquistando una carta regalo PlayStation Store da 50 euro.

Le Gift Card PlayStation Store sono un regalo perfetto per i gamer, un dono che non deluderà certamente nessuno dal momento che grazie al credito precaricato sarà possibile acquistare qualsiasi tipo di contenuti per PS4, PS5 e PSVR dal PlayStation Store. Giochi, DLC, espansioni, credito in-game per i giochi più popolari come Fortnite, APEX Legends, Rocket League e Call of Duty Warzone, senza dimenticare la possibilità di spendere il denaro per sottoscrivere o rinnovare una iscrizione a PlayStation Plus e PlayStation Now ad esempio.

Un vastissimo ventaglio di possibilità offerto dalle Gift Card di PlayStation, una perfetta idea regalo per Natale.