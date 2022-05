Dove si compra LEGO Transformers Optimus Prime e quanto costa?

LEGO e Transformers, per anni tutti i bambini nati negli anni '80 hanno sognato questa collaborazione, del resto cosa c'è di più bello di enormi robottoni da costruire con i celebri mattoncini danesi? Oggi finalmente il sogno diventa realtà grazie al nuovo set LEGO Optimus Prime: ma dove si compra e quando esce?

Partiamo dal principio: LEGO Optimus Prime si compra solo su LEGO Store, si tratta di un set esclusivo disponibile solo ed esclusivamente sul negozio online di LEGO e non reperibile nei negozi. Il prezzo? 169.99 euro con data di uscita fissata per il primo giugno 2022. L'acquisto di questo set garantisce 1275 Punti VIP a tutti gli iscritti al programma LEGO VIP.

Optimus Prime. Leader degli eroici Autobot. Ora in una straordinaria costruzione LEGO 2-in-1 per i fan dei Transformers. Risveglia la tua passione per l’universo Transformers con questo progetto di costruzione gratificante per adulti, mentre ricrei tutti i dettagli di un robot leggendario.

Il set contiene 1508 pezzi e disponibile di due diverse modalità di costruzione, robot e veicolo, trasformabile proprio come siamo abituati a vedere in TV, al cinema e nel giocattolo originale degli anni '80. In modalità camion, Optimus Prime misura 15 cm di altezza, 27 cm di lunghezza e 12 cm di larghezza mentre in modalità robot il modello è alto 35 cm.