Compra una PS5 a 900 dollari e riceve una scatola con dentro un mattone

Le scorte di PlayStation 5 continuano ad essere particolarmente scarse in tutto il mondo, al punto da spingere sempre più videogiocatori disperati a rivolgersi ai cosiddetti scalper. Nel caso di un utente, però, la truffa è stata doppia.

Sembrerebbe infatti che un trentottenne residente ad Orem, nello Utah, abbia deciso di acquistare tramite un'asta su eBay una console di nuova generazione Sony pagandola ben 900 dollari, quasi il doppio rispetto al prezzo consigliato dal colosso nipponico. La storia però non finisce qui, dal momento che l'utente non solo ha sborsato l'enorme cifra per entrare in possesso della console, ma è anche stato vittima di una truffa: la scatola che gli è arrivata a casa non conteneva la macchina da gioco ma un pesante mattone di calcestruzzo. Rivoltosi alla polizia locale, questa ha rassicurato l'uomo confermandogli che, tramite la protezione di eBay, verrà rimborsato della somma spesa. Speriamo che con quei 900 dollari l'utente non decida di rifare qualcosa di simile e magari finire nella trappola di chi sta vendendo foto di PlayStation 5 a 500 dollari.

