Compra PS5 da Carrefour e ricevi 100 euro di buoni spesa

Luglio è il mese giusto per acquistare PlayStation 5. Oltre all'offerta ufficiale di Sony Italia, che sta proponendo i bundle di PS5 con God of War Ragnarock e COD: Modern Warfare 2 a 549,99 euro, abbiamo individuato una ghiotta opportunità anche da Carrefour, una catena solitamente al di fuori dai radar dei videogiocatori.

Nell'ambito della nuova iniziativa Spendi & Riprendi, Carrefour permette di ricevere dei rimborsi sotto forma di buoni spesa con l'acquisto di determinati prodotti tecnologici. Maggiori dettagli sull'iniziativa possono essere trovati a questo indirizzo, ciò che interessa a noi è che l'acquisto di una PlayStation 5 da 549,00 euro dà diritto a 100 euro di buoni spesa, liberamente riutilizzabili da Carrefour.

La promozione sarà valida presso i punti vendita della catena e online (PS5 può essere acquistata a questo indirizzo) valida presso i punti vendita della catena fino a mercoledì 19 luglio, mentre i buoni ricevuti potranno essere spesi dal 10 al 30 luglio su tutta la spesa. Per accedere ai vantaggi è inoltre necessario possedere una Carta SpesAmica Payback, che può essere richiesta gratuitamente anche online.

Uno sconto diretto sul prezzo di PlayStation 5 sarebbe stato senza dubbio ancor più gradito, in ogni caso questa promozione può risultare allettante per tutti coloro che fanno abitualmente la spesa presso un Carrefour. Non capita tutti i giorni di poter risparmiare cento euro!

Lo sapete che è anche possibile risparmiare comprando PlayStation 5 da Amazon Spagna?