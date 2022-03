Dove si compra Steam Deck: è in vendita solo online o anche nei negozi?

Abbiamo già visto quanto costa Steam Deck, la console portatile di Valve è ora disponibile per l'acquisto, ma dove si compra? Esistono rivenditori fisici o Steam Deck è in vendita solamente online? Facciamo chiarezza.

Le varianti disponibili sono tre, con prezzi a partire da 419 euro, ecco cosa cambia tra i modelli in commercio e quali sono le differenze:

Steam Deck 419 euro

Memoria 64 GB eMMC

Custodia

Steam Deck 549 euro

Memoria 256 GB SSD NVMe

Memoria più rapida

Custodia

Bundle profilo esclusivo della Comunità di Steam

Steam Deck 679 euro

Memoria 512 GB SSD NVMe

Memoria rapidissima

Vetro acidato antiriflesso di qualità superiore

Custodia esclusiva

Bundle profilo esclusivo della Comunità di Steam

Tema esclusivo per la tastiera virtuale

Dove si compra Steam Deck?

Steam Deck non è in vendita nei negozi fisici e negli store online come Amazon ma solo ed esclusivamente sul sito di Valve, potete comprare Steam Deck a questo indirizzo (link non tracciato), altri rivenditori non sono autorizzati e questo potrebbe comportare problemi con la garanzia oltre a prezzi variabili e non in linea con il listino.

Steam Deck si può ovviamente trovare su eBay o altri siti di aste e compravendita online ma in questo caso vi consigliamo di non pagare il prodotto più del suo prezzo di listino, per non alimentare un mercato grigio dannoso per produttori e clienti.