Sony regala 100 euro da spendere sul PlayStation Store con l'acquisto di un TV Bravia XR

Sony ha annunciato che gli acquirenti europei dei TV Bravia XR che aderiscono alla nuova promozione riceveranno codici digitali del valore di 100 euro da spendere liberamente sul PlayStation Store.

La nuova offerta è valida solo in Europa (l'Italia rientra tra i paesi aderenti all'iniziativa), tutti i clienti che acquisteranno un televisore Bravia XR tra i modelli selezionati presso un rivenditore autorizzato riceveranno voucher PlayStation Store per un valore totale di ben 100 euro, da spendere liberamente nel negozio digitale di Sony per comprare giochi o altri contenuti.

La compagnia fa sapere che "l'offerta si applica a tutti gli acquisti effettuati presso i rivenditori aderenti durante il periodo promozionale," il termine ultimo per procedere con l'acquisto è il 30 novembre 2021, gli acquirenti riceveranno due codici digitali da 50 euro l'uno per un valore totale 100 euro da richiedere entro il 31 dicembre 2021 fornendo una prova dell'acquisto (scontrino o fattura). I codici possono essere richiesti a questo indirizzo, dove potrete anche verificare lo stato della richiesta e l'avanzamento della pratica.

I nuovi televisori Bravia XR godono della certificazione "Perfect for PlayStation 5", i modelli della famiglia godranno presto di opzioni e funzionalità aggiuntive specifiche e ottimizzate per la nuova console Sony, un connubio perfetto tra i televisori dell'azienda giapponese e PlayStation.