Compra Uncharted Legacy Collection per PS5 e ottieni un biglietto per il film al cinema

Sony PlayStation ha lanciato una nuova promozione indirizzata a tutti i veri appassionati di Uncharted, franchise creato da Naughty Dog che nelle prossime settimane sarà al centro dei riflettori sia nel mondo dei videogiochi, sia al cinema.

Tutti coloro che preordineranno o acquisteranno Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri per PS5 sul PlayStation Store entro il 3 febbraio, otterranno in regalo un biglietto per vedere il film di Uncharted con Tom Holland e Mark Walhberg al cinema. Uncharted: L'Eredità dei Ladri, ricordiamo, è una raccolta comprendente Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L'Eredità Perduta con una grafica migliorata grazie alla potenza di PlayStation 5. Verrà lanciata sul mercato il prossimo 28 gennaio, mentre il film di Uncharted arriverà nelle sale il 17 febbraio.

Una volta effettuato il preordine, riceverete una mail con un codice univoco, che dovrà essere utilizzato entro il 17 febbraio seguendo questa procedura:

Collegarsi al sito www.stardust.it;

Effettuare il login cliccando su “ACCEDI” oppure, se ancora non registrato, dovrà creare un account personale cliccando su “REGISTRATI”. In caso di prima registrazione, una mail di conferma dell’attivazione verrà inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato al momento della registrazione che permetterà di attivare l’account personale cliccando su “CONFERMA EMAIL”;

Effettuare l’accesso, e cliccare su “Promozioni, codici e voucher”. Qui l’utente potrà inserire il codice nell’apposito spazio sotto la scritta “Inserisci codice” e cliccare su “ASSOCIA CODICE”;

Decidere se utilizzare subito il codice associato oppure utilizzarlo in un secondo momento; In caso di utilizzo immediato del codice l’utente dovrà cliccare sulla denominazione della promo attiva o, in alternativa, sulla freccia a destra, entrerai nell’area dei codici inseriti e cliccare su “GENERA VOUCHER”;

Scegliere la data, la provincia, il film e il cinema di utilizzo del voucher ed indicare il nome e cognome dell’utilizzatore;

Cliccare sul pulsante “GENERA IL VOUCHER” e su “STAMPA” per visualizzare il voucher in formato PDF da stampare. L’utente riceverà contestualmente una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione, contenente il link al PDF da stampare.

Leggete il regolamento ufficiale del concorso se desiderate maggiori informazioni.