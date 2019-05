Compra Xbox One S o One X e ottieni il Pacchetto Fondatore di Apex Legends

Amazon lancia una nuova offerta su Xbox One S e One X: acquistando la console Microsoft riceverete in regalo il Pacchetto Fondatore di Apex Legends del valore 29.99 euro!

L'offerta è valida su tutti i modelli di Xbox One S e One X in vendita su Amazon compresi i bundle dedicati a The Division 2, PlayerUnknown's Battlegrounds, Metro Exodus, Anthem, Forza Horizon 4 e sul pacchetto Xbox One S con tre mesi di abbonamento Xbox LIVE Gold e Game Pass.

Per ogni acquisto riceverete un codice per scaricare gratis il Pacchetto Fondatore di Apex Legends che include 2.000 Monete Apex, Esclusiva skin arma leggendaria Hemlok Famigerato, 3 skin personaggio esclusive Attaccabrighe (1 ciascuno per Wraith, Bloodhound e Gibraltar), 3 sfondi banner esclusivi (1 ciascuno per Wraith, Bloodhound e Gibraltar) e 1 badge esclusivo del fondatore.

La promozione di Amazon è valida solamente per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, se siete interessati approfittatene prima che sia troppo tardi.