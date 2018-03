Compra Xbox One X su Amazon.it e ricevi in regalo PlayerUnknown's Battlegrounds!

Nuova promozione su Amazon.it: acquistaentro il 16 febbraio alle 23:59 e ricevi in omaggio una copia digitale di(PUBG) per Xbox, uno dei fenomeno videoludici del momento.

Xbox One X è in vendita su Amazon.it al prezzo di 471,98 euro (anzichè 499.99 euro), su tutti gli acquisti effettuati entro le 23:59 del 16 marzo è previsto l'invio di un codice che vi permetterà di scaricare gratis una copia digitale di PlayerUnknown's Battlegrounds da Xbox Store, la quale una volta riscattata resterà vostra per sempre e potrà essere utilizzata senza alcuna limitazione.

Ricordiamo che la confezione include una console Xbox One X 1 Terabyte, un controller, cavi, manualistica, 14 giorni di abbonamento a Xbox LIVE e un mese di abbonamento gratuito a Xbox Game Pass, il servizio che a partire dal 20 marzo ospiterà sin dal day one anche i giochi Microsoft, tra cui Sea of Thieves e State of Decay 2, giocabili a costo zero da tutti gli iscritti.