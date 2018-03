Compra Xbox One X su Microsoft Store e ricevi gratis un secondo controller

Per festeggiare l'arrivo della primavera, la casa di Redmond lancia una nuova offerta relativa a Xbox One X : acquistando la console sulentro il 19 marzo riceverete in regalo un secondo controller.

Per approfittare dell'offerta vi basterà recarvi nell'apposita pagina sul Microsoft Store e procedere con l'acquisto della console e di un controller, quest'ultimo al momento del checkout sarà prezzato 0.00 euro e potrete dunque metterlo nel carrello senza costi aggiuntivi, pagando solamente i 499,99 euro necessari per l'acquisto della console.

L'offerta è valida fino al 19 marzo esclusivamente sul Microsoft Store, se siete interessati vi consigliamo quindi di approfittarne prima che sia troppo tardi.