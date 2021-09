Compra Xbox Series S da GameStop: FIFA 22 è in regalo, gratis su ogni acquisto

Nuova promo GameStop valida dal primo al 10 ottobre: compra Xbox Series S e ricevi la versione digitale di FIFA 22 in regalo, senza sovrapprezzo rispetto al prezzo di listino della console Microsoft, in vendita a 299,98 euro.

La promozione compra Xbox Series S e ottieni FIFA 22 gratis è valida online e nei negozi GameStop di tutta Italia, la compagnia specifica che per gli ordini effettuati sul sito gli acquirenti riceveranno il codice digitale via email entro sette giorni dal pagamento. E se volete risparmiare ancora di più ricordatevi che potete ottenere un corposo sconto portando indietro la vostra console usata, secondo questo schema:

Risparmia 180€ portando PS4 Pro

Risparmia 150€ portando Xbox One X/Switch/PS4

Risparmia 100€ portando Switch Lite

Una bella occasione di risparmio dunque per acquistare la piccola console next-gen di Microsoft insieme a FIFA 22, il nuovo gioco di calcio Electronic Arts disponibile dal primo ottobre. Da GameStop è disponibile anche l'abbonamento Xbox All Access che vi permetterà di acquistare Xbox Series X con abbonamento Game Pass a 32.99 euro al mese per 24 mesi o Xbox Series S con Game Pass a 24.99 euro al mese per 24 mesi, tutto quello che serve per iniziare a giocare ed entrare nel mondo Xbox, senza costi aggiuntivi e con pagamenti su base mensile.