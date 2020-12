Dove si comprano le carte ricaricabili per il PlayStation Store?

In occasione dei saldi di gennaio di Playstation, che avranno inizio a partire da domani 22 dicembre, molti di voi potrebbero decidere di effettuare alcuni acquisti sullo store di Playstation, utilizzando uno dei tanti metodi di pagamento disponibili.

Nel caso in cui desideriate effettuare i vostri pagamenti utilizzando il portafoglio virtuale del Playstation Store, invece delle solite carte di credito o PayPal, avrete prima bisogno di ricaricarlo tramite una delle tante PlayStation Store Card disponibili per l’acquisto. Queste sono sostanzialmente dei codici univoci a cui è associato un valore in denaro, il quale varia considerevolmente a seconda del taglio della card selezionato: inserendo questi codici all’interno del vostro portafoglio virtuale su Playstation Store, otterrete l’equivalente in denaro del codice inserito, che potrete poi utilizzare per i vostri acquisti online.

Le Playstation Store Cards possono essere acquistate in numerosi negozi fisici, tra i quali annoveriamo le grandi catene che si occupano anche della rivendita di prodotti di tecnologia e videogiochi, ma anche tramite le piattaforme online sulle quali è possibile acquistare chiavi di gioco digitali. Nel caso in cui non siate soddisfatti di un acquisto per un qualche motivo, vi ricordiamo che potete sempre richiedere un rimborso tramite Playstation Store.