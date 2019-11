Per comprare tutti i contenuti estetici di Gears 5 bisogna spendere 750 dollari

Secondo parte della community di Gears 5, The Coalition si starebbe concentrando ultimamente sulla pubblicazione di oggetti estetici (acquistabili con denaro reale) piuttosto che sui nuovi contenuti e sulle migliorie legate al bilanciamento ed al comparto tecnico.

Su Reddit è nato un lungo topic nel quale Gears 5 viene paragonato alla stregua di un free to play per quanto riguarda l'alta presenza di microtransazioni legate a oggetti di natura estetica. Gli oggetti possono essere acquistati con l'apposita moneta virtuale disponibili in vari tagli, da 4.99 dollari per 500 pezzi di Iron a 99.99 dollari per 12.500 pezzi, alcuni oggetti costano fino ad un massimo di 1.000 Iron e secondo un calcolo per acquistare tutti gli oggetti ora disponibili nel negozio è necessario spendere 750 dollari.

Il topic su Reddit si è presto infiammato dividendo la community tra chi critica The Coalition e chi invece difende lo studio ribadendo ancora una volta come tutti i contenuti siano solo estetici e dunque non ci sia alcun obbligo di acquistarli. Infine, viene fatto notare come mappe, modalità e altri contenuti di sostanza vengano messi a disposizione gratuitamente tramite corposi aggiornamenti, dunque non è necessario spendere soldi per godere della miglior esperienza possibile con Gears 5. E voi, cosa ne pensate?

Rod Fergusson ha recentemente dichiarato che il sistema economico di Gears 5 migliorerà nel corso del tempo, lo studio sta lavorando su vari aspetti legati alla monetizzazione con l'obiettivo di bilanciare al meglio questa componente del gioco.