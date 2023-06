Dove comprare Final Fantasy 16 al prezzo più basso

Final Fantasy XVI esce il 22 giugno 2023 solo su PS5, il gioco è disponibile in preordine presso tutti i principali rivenditori italiani in versione Standard e Deluxe Edition, mentre la Collector's Edition di Final Fantasy 16 è da tempo esaurita sullo store online di Square Enix.

Se invece state cercando Final Fantasy 16 per PS5 al miglior prezzo continuate a leggere perché abbiamo trovato una offerta molto interessante. Sul sito di Feltrinelli Final Fantasy 16 è venduto in preordine al prezzo di 60.99 euro (link non tracciato), una nota sottolinea come il gioco sarà "disponibile in 20 giorni lavorativi" inoltre vi ricordiamo che la spedizione è gratuita.

Il prezzo è sicuramente interessante e permette di risparmiare quasi 20 euro rispetto al prezzo di listino normalmente fissato a 79,99 euro dunque una buona occasione per chi vuole preordinare o acquistare il nuovo Final Fantasy a quello che, ad oggi, risulta il miglior prezzo sul mercato italiano.

Final Fantasy 16 è il nuovo gioco della celebre serie Square Enix, disponibile solo su PS5 dal 22 giugno 2023. La demo di Final Fantasy 16 per PlayStation 5 uscirà prima del lancio per permettere ai giocatori di provare con mano una porzione del gioco prima del debutto ufficiale della versione completa.