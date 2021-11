Dove comprare Funko Pop a poco prezzo per il Black Friday?

Dove comprare Funko Pop a poco prezzo? E' una domanda ricorrente tra gli appassionati delle celebri statuine dedicate ai personaggi di film, fumetti, serie TV, anime, manga, cartoni animati, videogiochi, sport e cultura pop. Il Black Friday è una buona occasione per acquistare nuovi Funko Pop... ma dove si comprano al prezzo più conveniente?

Amazon dedica un intero negozio ai Funko Pop in offerta e per il Black Friday saranno sicuramente molti i modelli proposti a prezzo scontato come già capitato negli anni scorsi. Ottimo modo per risparmiare sull'acquisto di Funko Pop, Pop giganti e portachiavi, da regalare o regalarsi a Natale. Amazon ha una vastissima scelta di Funko Pop e sono migliaia i personaggi in vendita, dai protagonisti di Stranger Things ai supereroi Marvel, passando per i grandi campioni dello sport americano, le superstar del wrestling WWE e le icone dei grandi film di Hollywood come Ritorno al Futuro, Star Wars e Harry Potter.

Anche GameStop ha una sezione dedicata ai Funko Pop in sconto con offerte sui Pop Star Wars, Disney, Marvel, Harry Potter e Dragon Ball Z, senza dimenticare i Funko Pop esclusivi di GameStop non in vendita presso altri rivenditori. Infine vi segnaliamo le offerte sui Funko Pop di Gamelife con una selezione maggiormente orientata al mondo dei videogiochi e degli anime.