Dove comprare giochi per PlayStation 4 al miglior prezzo?

Alla fine del ciclo vitale di PlayStation 4 molti di voi potrebbero essere interessati a recuperare vecchi giochi PS4 a poco prezzo, per arricchire la propria libreria software senza spendere troppo. Ma dove si possono comprare giochi PS4 al miglior prezzo?

Ovviamente per rispondere a questa domanda dobbiamo tenere in mente vari fattori, se volete risparmiare il più possibile ovviamente la vostra tappa è il PlayStation Store dove troverete tanti giochi PS4 a meno di 10 euro e in alcuni casi anche giochi per PlayStation 4 a meno di due euro. Nella fascia di prezzo intorno ai 10 euro rientrano numerosi classici venduti a prezzo ridotto perchè ormai datati (ma i giochi non hanno data di scadenza, ricordiamolo) tra i tanti citiamo Horizon Zero Dawn Complete Edition, Uncharted 4 Fine di un Ladro, Dragon Ball Xenoverse 2, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, Street Fighter V e molti altri.

Per quanto riguarda invece i giochi fisici il consiglio che vi diamo è quello di seguire il canale Telegram Offerte Everyeye, ogni giorno pubblichiamo tante nuove promozioni online e volantini delle principali catene di elettronica ed è proprio qui che bisogna guardare per avere la speranza di far buoni affari.

Chiaramente potete anche rivolgervi al mercato dell'usato e in questo senso i mercatini, Facebook Marketplace, eBay e siti di annunci svolgono egregiamente il proprio compito, a patto di avere la pazienza di aspettare di trovare l'offerta giusta.