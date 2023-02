Dove comprare Hogwarts Legacy a prezzo scontato, le migliori offerte

Hogwarts Legacy è disponibile in Accesso Anticipato dal 7 febbraio, il gioco ambientato nel Mondo Magico uscirà il 10 febbraio per tutti su PC, PS5 e Xbox Series X/S per poi arrivare ad aprile su PS4 e Xbox One e a luglio su Nintendo Switch. Ecco le migliori offerte per risparmiare sull'acquisto di Hogwarts Legacy.

Nel momento in cui scriviamo, Amazon non applica alcuno sconto sul gioco e lo stesso vale per altri rivenditori come Euronics e GameStop, una offerta interessante è però presente sul sito di Unieuro dove Hogwarts Legacy PS5 costa 74.99 euro con il 5% di extra sconto direttamente nel carrello, stesso prezzo per la versione Xbox Series X, anche in questo caso con uno sconto aggiuntivo de 5% al momento di completare il checkout.

In attesa delle offerte del day one (tenete d'occhio anche il volantino tech di Esselunga, non sono rare le promozioni al lancio su giochi molto attesi, come accaduto per FIFA 23 e Pokemon Scarlatto e Violetto), vi consigliamo di acquistare il gioco su eBay, dove spesso è possibile trovare prezzi molto aggressivi, ad esempio Hogwarts Legacy per PS5 costa 62.99 euro con ulteriori possibilità di risparmio acquistando più pezzi: due copie costano 61.10 euro l'una mentre acquistando tre copie le pagherete 59,21 euro l'una. Vi segnaliamo infine, sempre su eBay, Hogwarts Legacy a 59.99 euro nei formati PlayStation 5 e Xbox Series X.