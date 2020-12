Dove comprare PS5? La ricerca spopola su Google negli USA, più della Carta Igienica

Google ha condiviso la classifica delle ricerche più popolari del 2020, limitandosi ai soli Stati Uniti si scopre che per la categoria "Dove comprare?" il volume delle ricerche più alto è stato generato proprio da PlayStation 5.

Dove comprare PS5 ha superato dove comprare la carta igienica, ricerca che si piazza al secondo posto, Seguono dove comprare le mascherine, dove comprare Xbox Series X e dove comprare il gel disinfettante per le mani. Un risultato incredibile se pensate che a inizio pandemia, la scorsa primavera, milioni di americani si erano diretti in massa verso i grandi supermercati per acquistare decine e decine di pacchi di carta igienica, comportamento diventato rapidamente un meme sui social.

Per quanto riguarda le altre ricerche sui giochi, sempre limitatamente agli Stati Uniti troviamo Among Us al primo posto seguito da Fall Guys Ultimate Knockout, Valorant, Genshin Impact e Ghost of Tsushima. Su Everyeye.it trovate la classifica completa delle ricerche videogiochi su Google del 2020, al momento purtroppo non ci sono dati precisi per quanto riguarda l'Italia in quanto la categoria Dove Comprare non figura tra criteri di ricerca per il nostro paese.

E' indubbio che le console next-gen siano state capaci di polarizzare l'attenzione del mondo intero durante questo atipico anno che sta per finire.