Comprare PS5 a Natale 2022 non è più un'impresa impossibile negli USA

Stando alle ultime testimonianze arrivate sui social network, sembrerebbe che nei negozi americani sia ora molto più facile reperire una PlayStation 5, persino a pochi giorni dal Natale.

Sempre più utenti Twitter stanno infatti pubblicando le foto degli scaffali di note catene di elettronica con tantissime PlayStation 5 pronte per l'acquisto, senza che vi sia la necessità di acquistare la console in bundle contenenti videogiochi, accessori o abbonamenti. Visto il numero di testimonianze che riportano situazioni di questo tipo anche in giorni durante i quali dovrebbe essere molto complesso riuscire a procurarsi una console di ultima generazione, è lecito pensare che la situazione stia lentamente migliorando a due anni dall'arrivo di PS5 e Xbox Series X|S sul mercato.

Pare infatti che anche tutte le altre macchine da gioco siano in vendita e in quantità abbondanti sugli scaffali di buona parte dei negozi, così che nessuno resti a bocca asciutta e che sempre più utenti possano entrare nell'attuale generazione.

In attesa che in Italia la situazione possa migliorare ulteriormente, vi ricordiamo che PlayStation 5 sta registrando ottimi risultati di vendite in Giappone. Proprio oggi, inoltre, è emerso in un documento legato all'affare Activision x Microsoft che PlayStation ha venduto il doppio di Xbox.