Dove comprare PS5: nuove scorte in vendita anche in Italia

PlayStation 5 è ancora difficile da trovare nei negozi ma per fortuna questi ultimi giorni di agosto ci riservano sorprese in tal senso, con l'arrivo di un restock di console anche nel nostro paese, ecco dove comprare PlayStation 5, ma affrettatevi perché come sempre le scorte sono limitate il sold-out è praticamente una certezza.

La prima opzione è quella di comprare PlayStation 5 da GameStop, il 31 agosto la catena metterà in vendita PlayStation 5 Digital Edition in bundle a partire dalle 15:00 di oggi pomeriggio durante il consueto appuntamento settimanale con GS TV su Twitch.

Ma PlayStation 5 è tornata in vendita anche su Amazon con il sistema di acquisto su invito, dopo aver inoltrato la richiesta, se siete stati fortunati riceverete una email con un link da cliccare entro 72 ore per completare la procedura d'acquisto. Amazon fa sapere che i prossimi inviti arriveranno non oggi, come inizialmente previsto, bensì giovedì primo settembre, dunque ricordatevi di controllate la casella mail... e buona fortuna!

Infine, il 30 agosto PlayStation 5 è tornata in vendita anche sul sito di Unieuro in bundle con giochi e accessori, nel momento in cui scriviamo il pacchetto è sold-out m chissà che la catena non abbia a disposizione un ulteriore piccolo stock da vendere nelle prossime ore o nei prossimi giorni. E voi siete riusciti a comprare PlayStation 5 con il nuovo restock? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.