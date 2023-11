Dove comprare The Last of Us 2 al miglior prezzo per risparmiare con l'upgrade PS5

A gennaio 2024 esce The Last of Us Parte 2 Remastered su PlayStation 5 e come annunciato da Sony e Naughty Dog, tutti i possessori del gioco possono effettuare l'upgrade ottenendo la versione digitale PS5 al prezzo di 10 dollari (presumibilmente 9.99 euro in Europa). Non avete TLOU 2? Ecco dove comprarlo al miglior prezzo.

Al momento The Last of Us Parte 2 non rientra tra i giochi scontati da Sony per il Black Friday, il gioco costa 39.99 euro in versione standard e 49.99 euro in versione Deluxe Digitale. Ad oggi un ottimo prezzo si spunta da Unieuro dove The Last of Us 2 costa 27.35 euro mentre da Mediaworld costa 27.99 euro, su Amazon invece il gioco non risulta disponibile in catalogo.

Acquistando The Last of Us 2 per PS4 ai prezzi indicati ed effettuando l'upgrade avrete dunque accesso alla versione PS5 con poco meno di 40 euro, un prezzo indubbiamente interessante anche se non conosciamo ancora il costo di listino di The Last of Us 2 Remastered per PlayStation 5.

Nulla vi vieta ovviamente di cercare proposte migliori sui portali di compravendita usato e nei mercati online per spuntare un prezzo più conveniente, così da risparmiare ancora di più. I preordini di The Last of Us Parte 2 Remastered aprono il 5 dicembre mentre il gioco esce il 19 gennaio 2024 in formato digitale e fisico su PlayStation 5, nessun cenno invece all'esistenza di una versione PC.