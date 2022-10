Comprate le cuffie Inzone H7 e H9 per ricevere fino a 50€ di credito sul PlayStation Store

Per promuovere la diffusione delle nuove cuffie della linea Inzone, Sony ha lanciato una nuova ghiotta promozione.

Fino al 14 novembre, tutti coloro che acquisteranno gli headset INZONE H7 e INZONE H9 presso i rivenditori autorizzati riceveranno un buono da spendere per gli acquisti sul PlayStation Store. Il credito ammonta a 50 euro per chi opta per le più costose INZONE H9 e a 25 euro per le INZONE H7. Tra i rivenditori aderenti all'iniziativa figura Amazon.it:

Entrambi i modelli sono dotati di un microfono a stelo regolabile verso l’alto con la funzione "Mute", del rilevamento preciso del bersaglio "360° Spatial Sound" e di diaframmi con una forma unica che consentono di produrre suoni precisi ad alta frequenza così come basse frequenze potenti e profonde. Le INZONE H9 sono anche provviste della tecnologia "Ambient Sound" per la cancellazione del rumore.

La promozione arriva all'indomani del lancio di un nuovo firmware per INZONE H7 e H9, che ha migliorato migliora la qualità del microfono e dunque del suono dei comandi vocali inviati all’interlocutore. Il download può essere effettuato da questa pagina.