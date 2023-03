Avete comprato Steam Deck prima degli sconti? Un utente ha ottenuto un rimborso sul prezzo

Gli ultimi due giorni hanno rappresentato un momento importante per Valve, con il compimento del primo anno di vita di Steam Deck , per il quale è stata realizzata una campagna sconti sulla neonata console ibrida. Tuttavia, non tutti hanno potuto usufruire dell'offerta in questione, magari a causa di un acquisto a pochi giorni d'anticipo.

Questo è il caso dell'utente P1D3H, come da lui stesso affermato con un post su Reddit. Tuttavia, il possessore della nuova console ha riportato un'interessante informazione relativa alla possibilità di ottenere un price match: "Per tutti coloro che hanno acquistato uno Steam Deck poco prima che venisse messo in sconto. Ho chiesto a Steam se potessi ricevere un price match e ho ricevuto una riposta". Si apre così il Thread relativo alla possibilità di ricevere un rimborso sulla differenza del valore d'acquisto della console con e senza sconto o un buono dal valore in questione.

"Ho comprato il mio Steam Deck la settimana scorsa e ovviamente questa settimana è in saldo. Ho deciso di chiedere a Steam se potessi avere un price match. Non mi aspettavo nulla in cambio", esordisce l'utente. "Questa è stata la risposta: 'Steam non offre sconti per gli acquisti effettuati al di fuori del periodo di vendita. Tuttavia, come eccezione, possiamo offrire un credito sul tuo portafoglio Steam per la differenza di prezzo. Non siamo in grado di applicare questo credito a nessun altro metodo di pagamento'".

In altre parole, secondo quanto riportato da P1D3H sarebbe possibile ricevere un credito sul proprio account Steam pari alla differenza tra il valore in saldo e il valore effettivo della console. Intanto, sempre sul fronte Steam Deck, a Valve piacerebbe realizzare Steam Deck Oled, per quanto sia complicato produrre questa nuova console.