Compulsion Games al lavoro su un ambizioso tripla A per Xbox Series X|S e PC?

Secondo un nuovo rumor pubblicato su reddit, Compulsion Games, software house già autrice di titoli del calibro di Contrast e We Happy Few, si trova attualmente al lavoro su un nuovo progetto tripla A da lanciare su PC Windows e console Xbox Series X|S.

Stando alle interessanti informazioni trapelate in rete, la casa di sviluppo, da diversi mesi facente parte degli Xbox Game Studios, sta concentrando i suoi sforzi creativi nella realizzazione di un ambizioso tripla A completamente originale ambientato in un futuro prossimo a Montreal. Il titolo sarà impostato con una telecamera in terza persona, con un combattimento melee, privo di meccaniche survival e un mondo di gioco "wide linear", ovvero con aree sì estese ma distaccate dalle logiche di un vero e proprio open world. Viene inoltre specificato che non si tratterà di un gioco di ruolo.

Il progetto può godere di un budget importante - continua la fonte - e uno dei suoi focus primari sarà la qualità delle animazioni. Sviluppato in Unreal Engine 5 (esattamente come Hellblade 2 di Ninja Theory), questo nuovo misterioso gioco sarebbe infine in dirittura d'arrivo su PC Windows e Xbox Series X|S nel Q1 del 2022.

Naturalmente vi consigliamo di prendere la notizia con le dovute cautele, dal momento che si tratta di un rumor non confermato in alcun modo dalle parti ufficiali. Resta tuttavia interessante l'idea di vedere all'opera Compulsion Games sulla sua prima grande esclusiva dedicata alle piattaforme Microsoft, e Phil Spencer aveva già anticipato nei mesi scorsi di essere entusiasta del nuovo progetto della software house.