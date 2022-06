Compulsion Games rifà il look al sito: reveal del nuovo gioco allo Showcase Xbox?

Se la clip sui reveal del Game Pass per l'Xbox Showcase non lascia adito a dubbi, i ragazzi di Compulsion Games preferiscono essere più "sottili" e limitarsi a suggerire la loro partecipazione all'attesissimo spettacolo del 12 giugno attraverso il profondo restyling che ha interessato il loro sito ufficiale.

Il nuovo portale aperto da Compulsion Games proprio a ridosso dell'Xbox & Bethesda Showcase ripercorre la storia della compagnia con una sezione multimediale in allestimento. I vertici della sussidiaria canadese degli Xbox Game Studios precisano di lavorare con oltre 80 sviluppatori provenienti da tutto il mondo, con competenze maturate negli anni trascorsi in aziende terze o all'interno del team Compulsion.

Gli autori di We Happy Few e Contrast, d'altronde, non nascondono di essere attualmente impegnati nello "sviluppo di nuove, strane avventure", presumibilmente in esclusiva su PC e console Xbox ma con la certezza dell'approdo al day one nel catalogo del Game Pass.

Le indiscrezioni circolate in rete in questi mesi vedono il team di Compulsion al lavoro su Project Midnight, una nuova proprietà intellettuale che, a voler dar retta ai rumor, assumerà i contorni di un'esperienza action adventure in terza persona ambientata in un mondo oscuro e fantastico, dagli influssi "gothic southern" che riecheggiano in bozzetti pieni di creature umanoidi simili ad arpie e bestie dai poteri magici.